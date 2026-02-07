Nizza Monferrato 17enne uccisa e gettata in un corso d' acqua C' è un fermato è un ragazzo di 19 anni 

La polizia ha fermato un ragazzo di 19 anni come sospettato dell’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta e gettata in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. Zoe aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si era allontanata. Gli amici l’hanno trovata a poca distanza da un distributore di benzina, senza vita. La procura ha aperto un’indagine per chiarire cosa sia successo quella sera.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Non sarebbe morta per annegamento. Il volto presenterebbe ecchimosi e segni di percosse. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. E dopo ore di interrogatorio c'è un fermato, sospettato del delitto. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, Alex Manna, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità. I carabinieri hanno ascoltato in caserma numerose persone, tra le quali un amico della 17enne: il giovane dovrebbe essere l'ultimo ad averla vista. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Argomenti discussi: Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza; Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio: in caserma un amico

