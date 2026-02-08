La città di Nizza Monferrato è sotto shock dopo che il killer ha commesso un duplice orrore. Dopo aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni con un futuro promettente, l’uomo ha continuato a seminare paura. La comunità si stringe intorno alla famiglia della giovane, ancora incredula di fronte a tanta brutalità. La polizia sta lavorando senza sosta per capire cosa abbia spinto l’assassino a compiere questo gesto terribile.

Zoe Trinchero aveva 17 anni, era allegra, solare e con un sogno: diventare psicologa per aiutare gli altri. Dopo aver terminato il turno serale al Bar della Stazione di Nizza Monferrato, dove lavorava part time dopo la scuola, venerdì sera aveva raggiunto gli amici in centro. Doveva tornare a casa alla fine della bella serata, ma Zoe Trinchero a casa non ci è mai arrivata: l’hanno trovata morta, strangolata, in un torrente a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dopo che era stato dato l’allarme per la sua scomparsa. Ad averla uccisa è stato uno di quegli amici con cui era stata poco prima. Alex Manna, 20 anni, dopo essere stato ascoltato a lungo dagli investigatori, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria che coordina le indagini, ha confessato di averla ammazzata – lui che tirava di boxe – con due pugni in faccia dopo che lei lo ha respinto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nizza Monferrato, il doppio orrore del killer: cos'ha fatto dopo aver ucciso la 17enne Zoe

Approfondimenti su Nizza Monferrato

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, nel fiume di Nizza Monferrato.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, nel fiume di Nizza Monferrato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nizza Monferrato

Argomenti discussi: Patriarchi dell’Astigiano: festeggiati a Nizza Monferrato due centenari; Alex Manna, chi è il killer di Zoe Trinchero: il passato da boxeur, la lite, i pugni sferrati alla vittima e la confessione; Napoli e provincia, controlli nei locali della movida: discoteca con oltre il doppio della capienza consentita; Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: attesa per la discesa libera femminile.

Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a Nizza Monferrato. Confessa l’omicidaLeggi su Sky TG24 l'articolo Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a Nizza Monferrato. Confessa l’omicida ... tg24.sky.it

Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni trovata morta nel rio, si indaga per omicidio: sarebbe stata strangolataUna ragazza di 17 anni è stata trovata morta nella notte a Nizza Monferrato (Asti). La giovane è stata trovata senza vita nel Rio. Si indaga al momento per omicidio: Zoe Trinchero, così si chiamava la ... fanpage.it

Nizza Monferrato, Zoe Trinchero è stata uccisa e gettata in un rio. Mana aveva accusato un ragazzo innocente per depistare le indagini: “Tutti lo conoscevano come aggressivo” facebook

Chi ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. Parla l'ex di Alex Manna: «Lo lasciai, era possessivo» x.com