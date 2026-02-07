Zoe Trinchero 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato | si indaga per omicidio È stata strangolata La mamma | Ha incontrato un ragazzo

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, nel fiume di Nizza Monferrato. La polizia indaga per omicidio e il sospetto è che sia stata strangolata. La mamma di Zoe racconta che aveva incontrato un ragazzo prima di morire. La scena del ritrovamento ha lasciato tutti sotto shock. Le forze dell’ordine stanno ascoltando amici e conoscenti per capire cosa sia successo.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo della 17enne sono state riscontrate lesioni altamente compatibili con una morte violenta per mano di altre persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza e Canelli che stanno indagando sotto la direzione della Procura della Repubblica di Alessandria. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando diverse persone. La serata con gli amici Cosa sia accaduto, al momento non è dato sapere. Se non che alcuni amici che hanno trascorso con lei la serata la stavano cercando dopo che lei si era allontanata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

