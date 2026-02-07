Zoe Trinchero 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato Si indaga per omicidio | È stata strangolata In caserma un sospettato ha rischiato il linciaggio

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, nel fiume di Nizza Monferrato. La polizia indaga per omicidio e ha già un sospettato, che si trova in caserma. La giovane, Zoe Trinchero, è stata strangolata, secondo gli investigatori. Nei giorni scorsi, un tentativo di linciaggio si è verificato davanti alla caserma, quando alcuni abitanti hanno cercato di aggredire il sospettato. La comunità è sconvolta e si aspetta che le indagini chiar

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo della 17enne sono state riscontrate lesioni altamente compatibili con una morte violenta per mano di altre persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza e Canelli che stanno indagando sotto la direzione della Procura della Repubblica di Alessandria. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando diverse persone. La serata con gli amici Cosa sia accaduto, al momento non è dato sapere. Se non che alcuni amici che hanno trascorso con lei la serata la stavano cercando dopo che lei si era allontanata. La vittima, Zoe Trinchero, aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata

