Niscemi colpita da frana | Mussomeli invia rinforzi di volontari per l’emergenza abitativa e umanitaria

Una frana ha devastato alcune zone di Niscemi, lasciando molte famiglie senza un tetto. Mussomeli ha subito risposto inviando volontari per aiutare le persone colpite e affrontare l’emergenza abitativa e umanitaria. Sul posto, si lavora senza sosta per mettere in sicurezza le zone e distribuire aiuti. La situazione resta critica, ma le forze volontarie stanno facendo il possibile per dare una mano.

Mussomeli ha risposto all’emergenza che sta colpendo Niscemi, un comune profondamente segnato da una recente frana che ha lasciato numerose famiglie senza casa. I volontari delle associazioni “Fratres” e “Misericordia” di Mussomeli, in un gesto di solidarietà concretizzata in azione, hanno raggiunto la comunità colpita per offrire il loro sostegno e affiancare i colleghi già impegnati sul campo. L’iniziativa, giunta all’alba di oggi, 8 febbraio 2026, testimonia come la rete della solidarietà isolana si sia attivata per fronteggiare una calamità che ha richiesto un impegno corale e continuativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

In seguito al crollo di un edificio a Casoria durante la notte, la Protezione civile della Regione Campania ha inviato volontari, autobotti e psicologi per supportare le operazioni di emergenza.

Domenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.

Frana Niscemi, nuovi cedimenti intorno alla bibliotecaNuovi cedimenti oggi nella zona colpita dalla frana a Niscemi (Caltanissetta). Come si vede dalle immagini di Local Team, i nuovi cedimenti riguardano la zona intorno alla Biblioteca privata 'Angelo M ... adnkronos.com

Frana di Niscemi, Schifani: Contrario alla costruzione di una new townPALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è contrario all’ipotesi di una new town a Niscemi, la cittadina nissena colpita da una frana. Sono contrario alla new town – ha spieg ... livesicilia.it

Raccolta fondi a sostegno della comunità di Niscemi colpita dalla recente emergenza. L'iniziativa è supportata da Sicilbanca - Credito Cooperativo Italiano. facebook

Frana a #Niscemi, le operazioni di soccorso nella zona colpita x.com