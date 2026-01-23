In seguito al crollo di un edificio a Casoria durante la notte, la Protezione civile della Regione Campania ha inviato volontari, autobotti e psicologi per supportare le operazioni di emergenza. La collaborazione tra enti locali, vigili del fuoco e tecnici mira a garantire la sicurezza e gestire al meglio la situazione. La presenza di risorse specializzate è fondamentale per affrontare le conseguenze di questo incidente.

Su richiesta del Comune di Casoria, che ha prontamente attivato il COC (Centro Operativo Comunale), per coordinare i soccorsi e l'assistenza, sono stati inviati sul posto mezzi e uomini della Protezione civile regionale e della SMA Campania. In particolare, 30 volontari e 3 psicologi dell’emergenza per supportare i cittadini; inviate anche transenne e due autobotti a servizio della popolazione per il rifornimento dell’acqua. L’assessora alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che sta seguendo personalmente l’evolversi della situazione in stretto raccordo con il Sindaco di Casoria e con la Protezione civile della Regione, tiene costantemente informato il presidente Fico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Crollo Casoria: la Protezione civile della Regione invia volontari, autobotti e psicologi emergenza

Crollo palazzo: la Protezione civile Regionale invia volontari, autobotti e psicologi: "Evitata la tragedia"In seguito al crollo del palazzo di via Cavour a Casoria, la Protezione civile regionale ha inviato volontari, autobotti e professionisti del supporto psicologico per gestire l’emergenza.

Protezione civile, nel 2025 ‘arruolati’ quasi 2 mila nuovi volontari in regioneNel 2025, l’Emilia-Romagna ha rafforzato il suo sistema di Protezione civile, arruolando circa 2.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Casoria, crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d'acqua; Casoria, rischio crollo di un palazzo in via Cavour: famiglie sgomberate per precauzione; Casoria, crolla palazzo evacuato dopo una perdita d'acqua: paura ma nessun ferito. La rabbia delle famiglie allontanate: potevamo morire tutti; Casoria, palazzi sgomberati per una perdita: fuori casa 15 famiglie. Arrivano le autobotti.

Casoria, crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d'acquaÈ crollata alle prime luci del mattino parte di uno dei palazzi sgomberati in via Cavour a Casoria nella serata di giovedì, a seguito di una perdita d'acqua. Nell'edificio non c'erano fortunatamente ... napolitoday.it

Crollo palazzo: la Protezione civile Regionale invia volontari, autobotti e psicologi: Evitata la tragediaIl crollo del palazzo di via Cavour a Casoria vede la Regione Campania attiva nella gestione dell'emergenza al fianco del Comune, dei Vigili del fuoco, dei tecnici e di tutte le forze che stanno contr ... napolitoday.it

#CASORIA - Crolla uno dei due edifici sgomberati a via Cavour. Si complica la vicenda della perdita d'acqua nel centro storico. Il crollo pochi minuti fa alle 7,00 Seguono aggiornamenti #OnTheRoad #ThebackGround #AmministrazioneComunale #Crollo #Na facebook

Casoria – Una tragedia sfiorata, evitata solo grazie alla prontezza dei soccorsi e a un pizzico di fortuna. In via Cavour, nel cuore di Casoria, un edificio è crollato nelle prime ore di oggi. Il bilancio, che poteva essere drammatico, parla fortunatamente di zero feri x.com