Nine Inch Nails | Stu Brooks è il nuovo bassista debutto a New Orleans e omaggio a David Bowie nel tour 2026

I Nine Inch Nails hanno presentato ufficialmente Stu “Bassie” Brooks come nuovo bassista durante il primo concerto del tour “Peel It Back 2026”, andato in scena a New Orleans. La band ha deciso di omaggiare David Bowie nel corso di questa tournée, che promette di essere ricca di sorprese.

I Nine Inch Nails hanno dato il benvenuto a Stu “Bassie” Brooks come nuovo bassista, un’aggiunta che ha segnato l’inizio del loro tour “Peel It Back 2026” con un debutto a New Orleans. L’annuncio, giunto inaspettato per molti fan, ha portato una ventata di freschezza nella formazione della band, nota per la sua evoluzione costante e la ricerca di nuove sonorità. Brooks, un musicista canadese di 47 anni con un curriculum eclettico e una solida reputazione nel panorama musicale internazionale, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura professionale, definendo questa collaborazione un’opportunità straordinaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Per celebrare il decimo anniversario della scomparsa di David Bowie, Iman ha deciso di rendere omaggio al marito con un nuovo tatuaggio.

Un omaggio indimenticabile a David Bowie illuminerà il Concerto di Natale a Pordenone, città che si prepara a essere la prossima Capitale Italiana della Cultura.

