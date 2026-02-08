Varenna resta isolata. Durante le Olimpiadi, alcune fermate dei treni minori nell’Alto Lario sono state sospese per potenziare i collegamenti tra Milano, Lecco e la Valtellina. Di conseguenza, niente treni né autobus collegano più il paese, lasciando molti residenti e turisti senza mezzi pubblici. La situazione crea disagi e preoccupazioni per chi deve spostarsi nella zona.

Senza treni e senza bus. Per poter potenziare i collegamenti ferroviari veloci tra Milano, Lecco e la Valtellina durante le Olimpiadi, parte delle fermate dei treni nelle stazioni minori dell’Alto Lario sono state temporaneamente sospese. A Varenna ad esempio, la Piccola perla del Lario: al posto dei treni fermano però bus navetta. Per mancanza di spazi di manovra adeguati e questione di sensi unici e divieti, fanno tuttavia tappa a Varenna solo i pullman da Lecco per Colico e non viceversa. Significa che pendolari e turisti che arrivano da nord e vogliono andare a Varenna, piuttosto che quanti da Varenna sono diretti verso Lecco, devono fare un tetris tra treni e bus a salire e scendere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Niente treni e autobus ridotti: "Così Varenna è tagliata fuori"

