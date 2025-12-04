Frosinone tagliata fuori dai treni diretti Cassino–Roma | il PSI porta il caso in Consiglio comunale
Una battaglia che va avanti da anni e che ora arriva ufficialmente nell’aula consiliare. Il capogruppo del PSI, Vincenzo Iacovissi, ha presentato un’interpellanza urgente, chiedendone la trattazione immediata nel Consiglio del 3 dicembre 2025, per denunciare una situazione paradossale: Frosinone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La cottura della tagliata come la preferite? Cottura media? . . #AltroFrantoio #Ristorante #BovilleErnica #CucinaItaliana #fattoincasa #ciociariagram #igersciociaria #ciociaria #igersfrosinone #frosinone #instafrosinone #vivifrosinone #visitlazio - facebook.com Vai su Facebook
Treni diretti tra Roma e Cassino, Frosinone tagliata fuori: il caso in Consiglio - Da anni pendolari, comitati e politica locale chiedono collegamenti diretti ... Scrive msn.com
Treni, estate "bollente": "Tagliati fuori per mesi". Le proposte per ’rimediare’ - Il ritorno sulla linea lenta di gran parte dei convogli diretti a Roma preoccupa non poco. Da lanazione.it
Deraglia un treno per una frana sulla Roccasecca-Avezzano, nessun ferito - Momenti di paura questa mattina ad Arce, in provincia di Frosinone, dove il treno 20184 della linea Roccasecca- Da rainews.it
Caos treni, incendio blocca Intercity Napoli-Frosinone: ritardi fino a 140 minuti, disagi anche per l'alta velocità - Rallentamenti fino a 25 minuti per l'alta velocità e fino a 140 minuti per Intercity e Regionali sulla Roma- Riporta ilmattino.it
Treno fuori dai binari per caduta massi:paura sulla linea Roccasecca–Avezzano - Paura alle prime luci dell’alba lungo la linea ferroviaria Roccasecca–Avezzano, dove il treno regionale 20184, con a bordo cinque ... Lo riporta msn.com