Autobus in affanno dopo la nevicata alcuni servizi ridotti | le ripercussioni sul trasporto nel Ravennate

A causa delle recenti nevicate e delle strade ghiacciate, il trasporto pubblico nel Ravennate sta affrontando alcune difficoltà. Alcuni servizi sono stati ridotti o sospesi, soprattutto nelle zone collinari e montane, con conseguenti ritardi e limitazioni nelle corse. La situazione rimane in evoluzione e si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di mettersi in viaggio.

La neve scesa nelle scorse ore e le strade ghiacciate continuano a causare ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale, in particolare nelle zone collinari e montane, con ritardi su alcune linee, limitazioni di percorso o soppressioni di corse.Per quanto riguarda la provincia di.

