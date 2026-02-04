Nida Onlus Campania all’Acacia una serata di teatro e desideri realizzati

Sabato 7 febbraio, alle 20, l’Acacia si anima con una serata speciale organizzata da Nida Onlus Campania. Si tratta di un evento di teatro dedicato ai desideri realizzati, un momento in cui la comunità si riunisce per condividere emozioni e sogni. La serata promette di portare in scena storie che toccano il cuore e di creare un’atmosfera di calore e solidarietà tra i presenti.

NAPOLI – C’è un’attesa che ha il sapore delle cose necessarie e condivise per sabato 7 febbraio, quando alle 20.30, il Teatro Acacia del Vomero aprirà le sue porte non soltanto allo spettacolo, ma a una vera e propria celebrazione dell’umanità possibile. A firmarla è la Nida Onlus Campania, guidata dalla referente Chiara Migliaccio, che darà vita alla serata conclusiva del progetto «Nida For You», sintesi luminosa di un percorso fatto di ascolto, attenzione e desideri finalmente esauditi. Al centro della serata lo spettacolo “Grisù, Giuseppe e Maria” di Francesco Procopio e Stefano Sarcinelli, con l’adattamento e la regia di Pierluigi Iorio, un lavoro teatrale capace di coniugare ironia e sentimento, leggerezza e riflessione, diventando cornice ideale per un progetto che ha saputo trasformare la solidarietà in gesto concreto. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Nida Campania è un progetto dedicato ai bambini in situazioni di fragilità, offrendo supporto e conforto in ambienti ospedalieri.

