Una delle funzioni di Netflix è stata appena eliminata, cosa cambia nella fruizione dell’app sulla tv Con il periodo delle vacanze natalizie che si sta avvicinando, in tanti stanno non soltanto organizzando la loro agenda di impegni con amici e parenti per i giorni delle festività, l’acquisto dei regali il prima possibile online e nei. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Netflix, ora non è più disponibile: cosa cambia per gli utenti