Addio ai controlli caldaie cosa cambia dal 2026 e perché | tutto quello che c’è da sapere
Dal 2026 entrerà in vigore una nuova normativa che rivoluzionerà i controlli delle caldaie in Italia. La principale novità è l'introduzione di un controllo di efficienza energetica ogni quattro anni, diventando lo standard nazionale. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sulle modifiche e sulle motivazioni dietro questa scelta.
A preoccupare è la decisione di introdurre un solo controllo di efficienza energetica ogni quattro anni come standard nazionale. Le Regioni potranno prevedere verifiche più frequenti, ma solo motivandole e ottenendo il via libera del Ministero. Ildifforme.it
Addio alle caldaie a gas nel 2029