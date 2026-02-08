Lo scienziato premio Nobel per la fisica ha appena pubblicato un libro che semplifica le teorie più complicate. Con esempi semplici e chiari, cerca di avvicinare anche i lettori meno esperti al suo mondo. Nel testo, l’autore si concede anche un momento di autocelebrazione, ammettendo di voler “appuntare una piccola medaglia da sola”. Una scelta che ha fatto discutere, ma che rende ancora più umana una figura altrimenti distante.

M i voglio appuntare una piccola medaglia da sola, d’altronde va di moda autocelebrarsi e non resisto alla tentazione. Giuro è la prima e l’ultima volta che lo faccio ma devo dirvi che invitai sul mio divano rosso in tv il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi prima che l’Accademia di Svezia gli tributasse l’ambitissimo premio. X Leggi anche › Il Premio Nobel per la Fisica torna a un italiano, Giorgio Parisi Mi aveva incuriosito un articolo sulle sue ricerche sui voli degli storni nei cieli di Roma, un tema poetico che però aveva portato il grande scienziato a scoprire le formule che regolano il disordine e la complessità di questo fenomeno all’apparenza incomprensibile (spero il Nobel mi perdoni la semplificazione). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel suo libro lo scienziato premio Nobel per la fisica utilizza esempi alla portata di tutti per spiegarci le teorie più difficili

Durante una commemorazione, l’attivista Premio Nobel per la Pace è stata prelevata con la forza ed è attualmente detenuta senza accuse formali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

FRESCHI DI STAMPA DALLA FISICA ALL’AI: IL NOBEL GIORGIO PARISI CI SPIEGA LA COMPLESSITÀ In questo libro straordinario, “Le simmetrie nascoste. Perchè la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani” (Rizzoli), l'autore ci facebook

È il primo libro che leggo del vincitore del Premio Nobel 2025. Non posso scrivere che mi sia piaciuto. Mi perdoneranno i critici di mestiere, sono solo un lettore. Un lettore convinto che leggere debba essere un piacere. Non una sfida. #BuonaDomenica con u x.com