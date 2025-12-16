L' attivista Premio Nobel per la Pace è stata portata via con la forza durante una commemorazione e ora è detenuta senza accuse formali e ricoverata due volte dopo violenze fisiche

Durante una commemorazione, l’attivista Premio Nobel per la Pace è stata prelevata con la forza ed è attualmente detenuta senza accuse formali. Dopo violenze fisiche, è stata ricoverata due volte. La sua voce, solitamente ferma e combattiva, si è spenta, lasciando spazio a un quadro di tensione e incertezza sulla sua condizione.

© Iodonna.it - L'attivista Premio Nobel per la Pace è stata portata via con la forza durante una commemorazione e ora è detenuta senza accuse formali e ricoverata due volte dopo violenze fisiche Q uando il telefono ha squillato, dall’altra parte non c’era la voce ferma e combattiva che il mondo ha imparato a conoscere. C’era una donna stremata, ferita, che parlava in fretta e con difficoltà. Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace e simbolo della resistenza civile iraniana, è riuscita a chiamare la famiglia da un luogo sconosciuto anche a lei: una telefonata durata solo pochi istanti. Abbastanza, però, per far capire che qualcosa di molto grave le era accaduto. Iran, Narges Mohammadi fuori dal carcere per 21 giorni. Il suo grido: «Donna, vita, libertà» X La Premio Nobel iraniana Narges Mohammadi arrestata e picchiata. Iodonna.it Chi è Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace 2025 | La videoscheda Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, ricoverata dopo l’arresto e le violenze subite - Iran: la morte controversa di Khosrow Alikordi e l’aggressione sulla premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, ricoverata dopo le violenze subite. notizie.it

Perché con l’arresto del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi si aggrava la repressione in Iran - Con il nuovo arresto del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi si aggrava la repressione contro attivisti, intellettuali e registi che sta attraversando ... fanpage.it

L'attivista per i diritti umani e Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata arrestata con violenza dalle forze di sicurezza iraniane. Narges Mohammadi è una figura molto vicina alla Fondazione Alexander Langer. Ha ricevuto il suo primo riconoscime - facebook.com facebook

La #Bielorussia ha liberato l'attivista e Premio #Nobel per la Pace Ales #Bialiatski, condannato nel 2023 a 10 anni di carcere. Lukashenko gli ha concesso la grazia con altri 122 prigionieri politici dopo accordi raggiunti con il presidente USA Trump nelle rela x.com