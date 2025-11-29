Chi era Erwin Schrödinger lo scienziato che con un gatto sfidò Einstein e rivoluzionò la Fisica

C’è una foto di gruppo che ha fatto la storia. Perché? Perché diciassette persone su ventinove hanno vinto il Nobel. Accadde davvero nel 1927 a Bruxelles, durante il quinto congresso Solvay dedicato alla fisica quantistica. Tra quei geni c’erano Einstein, Marie Curie, Heisenberg e molti altri. In ultima fila, elegante con un completo chiaro e occhiali tondi, spuntava Erwin Schrödinger: l’uomo che avrebbe legato per sempre il suo nome a un gatto molto particolare. Nato a Vienna nel 1887 da una famiglia colta, Schrödinger dimostrò fin da giovane un talento straordinario per matematica e fisica. Dopo gli studi all’università viennese, combatté nella Prima guerra mondiale dal lato austriaco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

