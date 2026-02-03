Stavolta la nevicata raggiunge anche il centro di Torino | Sono passati 1.145 giorni dall' ultima volta

Questa mattina, Torino si è risvegliata sotto una copertura di neve che non si vedeva da oltre tre anni. La nevicata, arrivata nella notte e proseguita fino al mattino, ha interessato anche le zone più pianeggianti e collinari del territorio. Sono passati 1.145 giorni dall’ultima volta che la città aveva visto una scena simile. Strade imbiancate, traffico rallentato e cittadini che si sono svegliati con il nuovo paesaggio inaspettato.

