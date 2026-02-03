Stavolta la nevicata raggiunge anche il centro di Torino | Sono passati 1.145 giorni dall' ultima volta
Questa mattina, Torino si è risvegliata sotto una copertura di neve che non si vedeva da oltre tre anni. La nevicata, arrivata nella notte e proseguita fino al mattino, ha interessato anche le zone più pianeggianti e collinari del territorio. Sono passati 1.145 giorni dall’ultima volta che la città aveva visto una scena simile. Strade imbiancate, traffico rallentato e cittadini che si sono svegliati con il nuovo paesaggio inaspettato.
Neve nella tarda notte e nella prima mattinata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, anche sulle zone collinari e pianeggianti del Torinese. “Dopo 1.145 giorni dall’ultima volta - scrive il meteorologo Andrea Vuolo, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook le immagini di Davide Fassino che proponiamo anche qui -, il capoluogo della Regione Piemonte torna a imbiancarsi su tutto il territorio cittadino con un centimetro di neve in centro città, due-tre centimetri sulle aree nord e ovest e circa dieci sulla sommità collinare presso il Bric della Croce al Colle della Maddalena, a 715 metri sul livello del mare”.🔗 Leggi su Torinotoday.it
