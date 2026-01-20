nba i thunder spazzano via i cavs giolden state batte miami ma perde butler

Gli Oklahoma City Thunder si sono imposti con decisione sui Cleveland Cavaliers, chiudendo la partita con un risultato di 136-104. Dopo una battuta d’arresto contro i Miami Heat, i Thunder hanno ripreso fiducia mostrando un gioco solido e un vantaggio consolidato nel corso del match. Intanto, Golden State ha vinto contro Miami, ma ha perso il giocatore Butler a causa di un infortunio.

Los Angeles (Stati Uniti), 20 gennaio 2026 – Pronto riscatto per gli Oklahoma City Thunder che, dopo l’inatteso passo falso contro i Miami Heat, hanno rialzato la testa spazzando via i Cleveland Cavaliers con un travolgente 136-104: i campioni NBA in carica hanno subito preso in mano le redini del match rientrando negli spogliatoi sul +15 e poi hanno definitivamente dilagato con un parziale di 23-5 piazzato in un quarto quarto da ben 45 punti segnati e soli 25 subiti. Sull’ennesima vittoria di OKC ci sono i marchi del solito Shai Gilgeous-Alexander, che ha allungato a 113 il numero di gare di fila in cui ha segnato almeno 20 punti, mettendone a referto ben 30 (è la trentesima volta in stagione che tocca quota 30), e di Chet Holmgren (28 punti e 8 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

