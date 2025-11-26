Tra i Thunder e il dominio della NBA c’è di mezzo solo James Harden

Ultimouomo.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agli Oklahoma City Thunder non basta aver appena vinto il primo titolo NBA della loro storia, di averlo fatto con il secondo roster più giovane di sempre e di aver conservato quel roster praticamente intatto. Non gli basta neanche essere la chiara favorita per questa stagione, di aver vinto 17 delle prime 18 partite giocate a Ovest, di essere in qualche modo migliorata in maniera evidente rispetto a solo pochi mesi fa nonostante l'assenza di Jalen Williams, di avere la reale possibilità di attentare, o almeno avvicinare, lo storico 73-9 degli Warriors 201516. Non gli basta neppure avere uno dei 3 migliori giocatori della Lega come leader, 2 o 3 dei migliori dieci difensori, il possibile giocatore più migliorato (che hanno rinnovato a poco meno degli spicci), una panchina che per profondità farebbe invidia a una squadra di calcio e di pagare il tutto meno di altre 17 squadre della NBA. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

tra i thunder e il dominio della nba c8217232 di mezzo solo james harden

© Ultimouomo.com - Tra i Thunder e il dominio della NBA c’è di mezzo solo James Harden

Altri contenuti sullo stesso argomento

NBA Playoffs, Conference Finals gara 1/ Dominio Thunder, Pacers vincono in rimonta (23 maggio 2025) - Gli NBA Playoffs hanno visto giocarsi le prima partite delle Conference Finals, a vincere sono gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers NBA Playoffs, facile vittoria a Oklahoma City ... Lo riporta ilsussidiario.net

Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto l’NBA per la prima volta - Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto l’NBA, il principale campionato di basket nordamericano e il più importante al mondo, per la prima volta nella loro storia. Come scrive ilpost.it

Nba, Oklahoma City Thunder campioni! Shai Mvp, Indiana perde Haliburton e crolla in gara-7 - 7 nella quale succede un po’ di tutto: un successo che premia un gruppo giovane e incredibilmente talentuoso, in grado forse ... gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Thunder Dominio Nba C8217232