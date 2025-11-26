Tra i Thunder e il dominio della NBA c’è di mezzo solo James Harden

Agli Oklahoma City Thunder non basta aver appena vinto il primo titolo NBA della loro storia, di averlo fatto con il secondo roster più giovane di sempre e di aver conservato quel roster praticamente intatto. Non gli basta neanche essere la chiara favorita per questa stagione, di aver vinto 17 delle prime 18 partite giocate a Ovest, di essere in qualche modo migliorata in maniera evidente rispetto a solo pochi mesi fa nonostante l'assenza di Jalen Williams, di avere la reale possibilità di attentare, o almeno avvicinare, lo storico 73-9 degli Warriors 201516. Non gli basta neppure avere uno dei 3 migliori giocatori della Lega come leader, 2 o 3 dei migliori dieci difensori, il possibile giocatore più migliorato (che hanno rinnovato a poco meno degli spicci), una panchina che per profondità farebbe invidia a una squadra di calcio e di pagare il tutto meno di altre 17 squadre della NBA. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Tra i Thunder e il dominio della NBA c’è di mezzo solo James Harden

