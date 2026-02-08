Naudy Carbone chi è il giovane accusato da Alex Manna che ha rischiato il linciaggio Lui posta una foto di Zoe | Nessuno ti ha chiesto scusa?

Naudy Carbone è il giovane che si trova al centro di una vicenda complicata a Nizza Monferrato. Dopo la morte della 17enne Zoe Trinchero, lui è finito sotto i riflettori, soprattutto quando Alex Manna lo ha accusato pubblicamente. Carbone ha postato una foto di Zoe e ha scritto: «Nessuno ti ha chiesto scusa?» La sua presenza nel paese è nota, ma ora si trova coinvolto in una discussione che divide l’opinione pubblica. Mentre alcuni lo conoscono da tempo, altri lo vedono come il protagonista di una situazione

Nel paese di Nizza Monferrato, dove due giorni fa è morta la 17enne Zoe Trinchero, lo conoscono in molti: ma più di qualcuno, quando Alex Manna aveva puntato il dito contro di lui per scaricare le sue responsabilità, aveva nutrito qualche dubbio. Una trentina di persone invece non ci aveva pensato due volte e si era riversata sotto casa sua per linciarlo: solo l'intervento dei carabinieri lo ha salvato da un'aggressione. Perché Alex Manna ha accusato un innocente: «Si sa che è un po' strano» Chi è Naudy Carbone Lui si chiama Naudy Carbone, ha trent'anni ed è un musicista di chiare origini africane: poche ore dopo l'arresto di Manna, nella serata di sabato, sul suo profilo Facebook ha ricondiviso una foto di Zoe ritratta con l'aggiunta di un'aureola e delle ali da angelo, con la scritta «Addio piccola Zoe». 🔗 Leggi su Leggo.it

Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero.

Dopo l’arresto di Alex Manna, che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, Nizza Monferrato si sveglia con ancora tanta paura.

