Inter vs Torino quarti di finale Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Questa sera si gioca Inter contro Torino, quarti di finale di Coppa Italia 20252026. I nerazzurri vogliono continuare a far bene in tutte le competizioni, mentre i granata cercano di dare un segnale e rendere più interessante una stagione finora sottotono. La partita si aspetta combattuta, con le due squadre che scendono in campo determinate a passare il turno.
Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 20252026. I nerazzurri vogliono proseguire la loro corsa in tutte le competizioni, mentre i granata puntano a vivacizzare l’ennesima stagione anonima. Inter vs Torino si giocherà mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 21 presso l’U-Power Stadium di Monza. INTER VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri si sono aggiudicati per nove volte il trofeo nazionale, dietro soltanto alla Juventus con quindici affermazioni. L’ultimo sigillo risale al biennio 2021-2023 sotto la guida di Simone Inzaghi, ed ora vuole riprovarci con il nuovo progetto tecnico intrapreso con Chivu, che per il momento sta dando i suoi frutti, come dimostra il primato in campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Coppa Italia, gli arbitri per i quarti di finale: Inter-Torino a Marchetti, Fabbri dirige Atalanta-JuveMILANO - L'Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare che aprono il programma dei quarti di finale di Coppa Italia calendarizzate in settimana. Per la sfida tra l' Inter di Chivu e il ... corrieredellosport.it
Coppa Italia: Marchetti arbitra Inter-Torino, a Fabbri Atalanta-JuventusSarà Matteo Marchetti di Roma ad arbitrare Inter-Torino per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 4 febbraio alle 21 all'U-Power Stadium di Monza a causa dell'indisponibilità di Sa ... ansa.it
Quarti di Finale di Coppa Italia Napoli vs Como 1 Al via la Fase Abbonati e per fidelizzati Promo Abbonati: 5€ in tutti i settori Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com
Napoli-Como di Coppa Italia, parte la vendita dei biglietti. Tutte le info su prezzi e fasi - facebook.com facebook
