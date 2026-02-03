Atalanta vs Juventus quarti di finale Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani sera l’Atalanta sfida la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di casa punta sul pubblico del Gewiss Stadium, mentre i bianconeri cercano di sfruttare la loro qualità in campo. La partita si preannuncia combattuta e aperta a ogni risultato.

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 20252026. I bergamaschi cercheranno di far valere il fattore casalingo, i bianconeri il maggior tasso tecnico. Atalanta vs Juventus si giocherà giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 21 presso la New Balance Arena. ATALANTA VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi si sono guadagnati questa sfida dopo essersi sbarazzati agli ottavi del Genoa. Il tecnico Palladino, subentrato a Juric, ha risvegliato la squadra, benchè le ultime due uscite non siano state particolarmente brillanti, visto il ko in Champions League contro l’Union Sg è costata la qualificazione diretta agli ottavi, passando per i playoff, e il pareggio a reti bianche sul campo del Como. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Questa sera si gioca Inter contro Torino, quarti di finale di Coppa Italia 20252026.

Ravenna e Renate si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia Serie C 20252026, una sfida importante per entrambe le squadre.

