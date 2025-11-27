Unica nota positiva | finalmente il vero Zielinski

Tra le poche note davvero positive della notte del Metropolitano c’è il ritorno in grande stile di Piotr Zielinski. Il polacco ha ritrovato il gol in Champions dopo due anni e mezzo e, soprattutto, ha offerto quella qualità che a Milano si era vista solo a sprazzi. Una prestazione completa, finalmente all’altezza del talento che tutti gli riconoscono. Come sottolinea il Corriere dello Sport, “una lode meritata e una conferma in più per il polacco, capace nelle ultime settimane di sfruttare al meglio l’assenza di Mkhitaryan, riempiendo il vuoto a centrocampo grazie al suo palleggio e alla capacità di inserirsi senza palla”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

