Basket Venezia si affida a Parks e rimonta il Bahcesehir in EuroCup
Venezia si rilancia in EuroCup grazie a una vittoria cruciale contro il Bahcesehir. Con una prestazione solida, la Reyer dimostra carattere e determinazione, mantenendo vive le speranze di qualificazione. La sfida al Taliercio si rivela decisiva per il cammino della squadra italiana, che ora guarda con ottimismo agli incontri futuri.
La Reyer Venezia torna assolutamente in corsa per il passaggio del turno in EuroCup. La squadra italiana piazza una fondamentale vittoria al Taliercio contro i turchi del Bahcesehir per 94-85. Un successo arrivato in rimonta, con un secondo tempo da favola per Venezia, che si porta ad una sola vittoria di distanza dal sesto posto e la prossima sfida in Lituania contro il Neptunas può davvero essere decisiva, perchè la Reyer non può permettersi di perdere. Clamoroso il duello in campo tra Jordan Parks e Malachi Flynn. Alla fine lo vince l’ex giocatore dei Minnesota Timberwolves, che mette a referto 31 punti, mentre l’americano della Reyer chiude comunque con una straordinaria prestazione da 30 punti, ai quali ci aggiunge anche 8 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
