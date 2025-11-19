Beccato con dosi di crack cocaina e hashish | 37enne arrestato
Nella tarda serata di ieri, martedì 18 novembre 2025, i carabinieri della Stazione di Lusciano hanno tratto in arresto, un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato nel corso di un servizio di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
