Napoli non solo Buongiorno e Juan Jesus | i quotidiani puniscono un altro azzurro

Il Napoli vince a Genova grazie a un finale di partita incredibile. Nonostante l’espulsione di Juan Jesus e il gol subito nel recupero, gli azzurri trovano il modo di conquistare tre punti. La partita si è messa male per i campioni d’Italia, ma alla fine sono riusciti a uscire indenni da una sfida difficile.

Il Napoli è uscito vittorioso da una vera e propria battaglia a Marassi contro il Genoa. In pieno recupero, con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Juan Jesus, i campioni d'Italia hanno incredibilmente acciuffato i tre punti. Un successo che ovviamente non cancella alcune prestazioni insufficienti: a partire da Buongiorno, protagonista in negativo dei due gol dei rossoblù, passando per Juan Jesus, che ha lasciato la squadra in dieci a causa di un'ingenuità, fino ad arrivare al nuovo acquisto Giovane, bocciato – forse anche in maniera ingiusta – dai quotidiani sportivi. La stampa non soddisfatta da Giovane: "Trasparente".

Il Napoli prosegue le trattative di mercato, concentrandosi sui rinnovi dei propri giocatori chiave.

Questa sera il match tra Genoa e Napoli si è concluso con alcune delusioni per i padroni di casa.

Argomenti discussi: Genova per noi è la partita della rinascita. Napoli stoico, gladiatorio (come il suo bistrattato allenatore) Vince 3-2 a Genoa dopo aver regalato due gol con Buongiorno (in crisi irreversibile), McTominay infortunato e Juan Jesu espulso. Ma il Napoli di Conte non; Buongiorno Serie A in Diretta Streaming | DAZN IT; Napoli, un carattere da campioni; Live Genoa-Napoli 1-0, Malinovskyi segna dal dischetto: ma che errore di Buongiorno.

Il Napoli ha preso il secondo gol perché voleva gestire. Ma se stava dominando? È stato un errore di BuongiornoBuongiorno è irriconoscibile. E bisogna capire che cosa gli succede. Era considerato tra i più forti difensori italiani ... ilnapolista.it

Serve recuperare Buongiorno e fidarsi di BeukemaSarebbe potuto essere una serata tranquilla. Il Napoli avrebbe potuto battere serenamente un Genoa non proprio irresistibile ... ilroma.net

Un Napoli stoico, epico, a tratti leggendario, batte il Genoa a Marassi nonostante l'inferiorità numerica, gli errori dell'arbitro Massa ed anche di Buongiorno e Juan Jesus. Vergara, fino a quel momento in ombra, conquista il rigore decisivo che poi trasfor facebook

Potremmo parlare dell'infortunio di Mc Tominay, della sfortuna, dell'impazzimento di Buongiorno, dell'espulsione a pesce pigliato con la botta di Juan Jesus ma la verità è che grazie a Vergare e Hojlund la cosa da dire è una sola: A F A M M O O O O O O C C x.com