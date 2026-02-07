Questa sera il match tra Genoa e Napoli si è concluso con alcune delusioni per i padroni di casa. Buongiorno, Juan Jesus ha sbagliato molte uscite, mentre Hojlund si è confermato come il punto di forza degli azzurri. Colombo invece non è riuscito a incidere come sperava. La partita ha mostrato le differenze tra le due squadre, con il Napoli più efficace e concreto.

Il confronto tra Genoa e Napoli, valido per la 24ª giornata della Serie A 202526, viene presentato attraverso le valutazioni individuali dei protagonisti: un quadro chiaro delle prestazioni, dei punti di forza e delle lacune che hanno caratterizzato la partita. I giudizi riassumono l’impegno degli undici in campo, l’impatto delle sostituzioni e la lettura tattica dei due allenatori. Di seguito un riepilogo dei protagonisti nominati nel corso della gara, con una menzione diretta alle figure principali: La sfida tra Genoa e Napoli al Luigi Ferraris ha regalato una serata intensa, caratterizzata da situazioni chiave. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Voti Genoa-Napoli: incubo Buongiorno, Juan Jesus impreciso. Hojlund affidabile, Colombo insufficiente

Approfondimenti su Genoa Napoli

Il Genoa e il Napoli si sono sfidati in una partita con molti alti e bassi.

Con l’arrivo di Hojlund, la concorrenza in attacco si fa più agguerrita per Lukaku.

