Napoli McTominay malconcio dopo il blitz di Marassi | in dubbio per la Coppa Italia

Scott McTominay è ancora in dubbio dopo il blitz a Marassi. Il centrocampista del Napoli si è fatto male, e lo staff medico dovrà decidere se potrà scendere in campo martedì contro il Como. La sua presenza resta in bilico in vista del quarto di finale di Coppa Italia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà lo staff medico del Napoli a decidere se Scott McTominay potrà giocare nei quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì contro il Como. Il centrocampista scozzese è uscito malconcio infatti nell’intervallo della sfida di ieri vinta a Genova per una tendinopatia agli ischiocurali, che da tempo gli provoca dolore sul gluteo e alla coscia. Il centrocampista avrebbe voglia di tornare subito in campo, ma lo staff medico e il tecnico Conte potrebbero decidere di tenerlo a riposo in Coppa Italia per farlo arrivare bene alla doppia sfida di campionato alle porte contro Roma e Atalanta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

