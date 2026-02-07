Napoli McTominay ko a Marassi | Conte valuta le condizioni del centrocampista rischio assenza nelle prossime sfide

Il Napoli rischia di perdere Scott McTominay per le prossime partite. Durante la sfida di sabato a Marassi, il centrocampista inglese ha dovuto uscire all’intervallo per un problema fisico. La squadra di Conte ora valuta le sue condizioni, perché un’assenza prolungata potrebbe complicare il cammino in campionato. La vittoria arrivata all’ultimo secondo rende meno amara questa preoccupazione, ma resta da capire quanto tempo McTominay resterà fuori.

La vittoria al novantesimo sul campo del Genoa è dolcificata per il Napoli da un campanello d’allarme riguardante le condizioni fisiche di Scott McTominay, costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’intervallo durante la partita di sabato 7 febbraio 2026. Un problema cronico, quello che affligge il centrocampista scozzese, che ha spinto l’allenatore Antonio Conte a prendere una decisione precauzionale, preservando il giocatore da rischi potenzialmente più gravi. L’uscita di McTominay, figura chiave nel centrocampo azzurro, ha gettato un velo di preoccupazione sull’ambiente napoletano, soprattutto in vista dei prossimi impegni ravvicinati che vedranno il Napoli impegnato sia in campionato che nelle competizioni europee.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante la partita contro il Genoa, il Napoli ha dovuto affrontare un nuovo infortunio.

Dopo l’eliminazione europea, il Napoli si prepara già alla prossima partita.

