Occhio Napoli messo in dubbio McTominay? La frase fa scattare la polemica!

L’assenza di alcuni giocatori chiave come Anguissa, Gilmour, Lukaku, De Bruyne e Neres sta alimentando discussioni tra gli appassionati di calcio. La recente dichiarazione pone l’accento sulla qualità della rosa dell’Inter, sottolineando le difficoltà nel sostituire elementi fondamentali come Thuram, Barella e Lautaro. Questa situazione evidenzia l’importanza della profondità della rosa e apre un confronto sul valore e l’impatto dei singoli in una squadra di alto livello.

“ Ci siamo presentati senza Anguissa, Gilmour, Lukaku, De Bruyne, Neres. Provate a togliere ad una squadra come l’Inter giocatori come del calibro di Thuram, Barella e Lautaro e poi vediamo come va a finire “. Si era espresso così Scott McTominay al termine del match contro l’Inter sulle tante assenze del Napoli. Una farse che non ha trovato però d’accordo l’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi. Inter-Napoli, Bergomi risponde a McTominay: “Più importante l’assenza di Dumfries”. Beppe Bergomi, negli studi di ‘Sky Sport’ al termine del big match tra Inter e Napoli di ieri sera, ha commentato le parole di Scott McTominay sulle numerose defezioni con cui la squadra di Antonio Conte si è presentata a San Siro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Occhio Napoli, messo in dubbio McTominay? La frase fa scattare la polemica! Leggi anche: Francesca Fialdini, l'infortunio messo in dubbio: "La frase che mi ha ferito davvero". "Ballando", finale al veleno Leggi anche: Conte e il morto da accompagnare: la frase che apre la crisi del Napoli e accende la polemica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli, dubbio in difesa per Conte. Le scelte di formazione: Buongiorno, Politano, Elmas…; I casi per la 20a al fantacalcio: Pedro, Zapata, Conceicao, Gaetano, Neres, Zhegrova, Scamacca…; Napoli, out Neres. La probabile formazione: Buongiorno, Lang, Gutierrez, Hojlund e occhio a Meret; Napoli-Verona: non solo Neres, altri tre azzurri sono in dubbio. AVETE SENTITO IL BIG DEL NAPOLI OCCHIO ANCHE ALLE PAROLE SUL RECUPERO: https://shorturl.at/TPh5c - facebook.com facebook Ottavio Bianchi guarda Inter-Napoli con l’occhio di chi ha vissuto il calcio ad altissimo livello e non ha bisogno di edulcorare i giudizi. Il 2-2 di San Siro lo convince. “Mi sono divertito, mi è piaciuta. È stata una partita intensa e corretta, con un buon ritmo, quasi d x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.