Infortunio Di Lorenzo domani già a Villa Stuart | le prime sensazioni da Castel Volturno

Giovanni Di Lorenzo si è infortunato ieri sera a Castel Volturno, durante la partita contro la Fiorentina. Le sue condizioni sono serie e domani sarà già a Villa Stuart per gli accertamenti. La notizia ha scosso il Napoli e i tifosi, che sperano in un recupero rapido.

Arrivano pessime notizie dal Maradona per il Napoli e per tutto il suo popolo. La serata di ieri, che doveva essere una sfida importante contro la Fiorentina, si è trasformata in un vero e proprio incubo per Giovanni Di Lorenzo, costretto ad abbandonare il campo per un grave infortunio che rischia di mettere la parola fine alla sua stagione. Il capitano azzurro ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio partita di ieri e fin da subito le sue condizioni sono apparse serie. Le immagini a fine gara hanno colpito tutti: Di Lorenzo ha lasciato lo stadio sorretto dalla moglie e dal figlia, aiutato a camminare con le stampelle, un momento che racconta tutta la drammaticità dell’accaduto.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si trova a Villa Stuart per un consulto medico dopo l’infortunio.

