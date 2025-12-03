Aggredisce il padre con un bastone | figlio allontanato da casa

Frosinonetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento rapido dei Carabinieri per un grave episodio di violenza domestica a Esperia, dove un uomo ha aggredito il padre convivente colpendolo con un oggetto in legno. I militari della Stazione locale, supportati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, hanno eseguito un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Padre aggredisce il figlio e dà fuoco alla casa: il cane salva la vita al padroncino minorenne - San Lazzaro di Savena (Bologna), 12 settembre 2025 – E’ una storia di coraggio a quattro zampe quella che arriva da San Lazzaro di Savena, dove un cane ha salvato la vita al piccolo padroncino, ... ilrestodelcarlino.it scrive

Bologna, un uomo aggredisce il figlio e incendia la casa. Il ragazzino: “Salvato dal mio cane” - Il giovane, dopo essere stato aggredito dal padre, è riuscito a comporre il numero d’emergenza e a chiedere aiuto: ... Scrive repubblica.it

Aggredisce il padre durante una lite, arrestato 22enne a Bolzano - Venerdì sera la Polizia ha arrestato a Bolzano un 22enne dopo un intervento durante una violenta lite familiare. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredisce Padre Bastone Figlio