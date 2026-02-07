Napoli lite violenta in strada | accoltella padre e figlio arrestato 63enne

Questa mattina a Napoli, un uomo di 63 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo una lite finita in violenza. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe accoltellato il padre e il figlio nel corso di una discussione in strada. Le vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre l’aggressore è stato portato in commissariato. La polizia sta ancora verificando i motivi che hanno scatenato l’episodio.

Momenti di paura nella giornata di ieri a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 63 anni, napoletano e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che un uomo di 58 anni e il figlio 30enne erano stati aggrediti dal 63enne, che li avrebbe colpiti con un coltello e un bastone al termine di una discussione scaturita per futili motivi. Anche l’aggressore è rimasto ferito durante la colluttazione. L’uomo è stato arrestato e condotto negli uffici di polizia. Il coltello e il bastone utilizzati nell’aggressione sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

