L’Ue ha fatto a Elon Musk una multa da 120 milioni di euro | perché e cosa c’entrano le spunte blu su X

La Commissione europea ha multato X, il social di Elon Musk, per 120 milioni di euro. Ha violato il Dsa, la legge europea che regola la trasparenza online. Una delle violazioni sarebbe anche il funzionamento "ingannevole" delle spunte blu a pagamento. Piccata la reazione degli Usa, il vicepresidente JD Vance: "Multa per non aver censurato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La società di intelligenza artificiale di Elon Musk ha fatto causa a Apple e OpenAI, sostenendo che ChatGPT venga favorita nell’App Store - xAI, la società di Elon Musk che produce il chatbot basato sull’intelligenza artificiale Grok, ha fatto causa a Apple e a OpenAI, la società famosa per il chatbot ChatGPT. Lo riporta ilpost.it

Elon Musk ha veramente fatto causa a OpenAI e Apple, accusandoli di inibire la competitività in ambito IA - Come aveva promesso, Elon Musk ha realmente deciso di portare in tribunale OpenAI e Apple, accusandoli di impedire a chiunque di ottenere una posizione rilevante nella classifica delle migliori app IA ... Scrive multiplayer.it

Elon Musk, perché la sua società di intelligenza artificiale ha fatto causa ad Apple e OpenAI - Lunedì 25 agosto, xAI, la società di intelligenza artificiale di Elon Musk, ha intentato una causa contro Apple e OpenAI, sostenendo che le aziende agirebbero come monopoli e accusando di Apple aver ... Scrive wired.it