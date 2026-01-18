Musica emergente episodio 2 Angela Cotterle | Racconto storie comuni in cui rispecchiarsi VIDEO
Nel secondo episodio della serie “Musica emergente”, incontriamo Angela Cotterle, giovane cantautrice pop di Trieste nata nel 2000. Attraverso le sue canzoni, Angela racconta storie di vita quotidiana, offrendo uno sguardo sincero e autentico sulle esperienze comuni. Questo episodio permette di conoscere meglio la sua musica e il suo punto di vista, evidenziando la naturalezza e la semplicità delle sue narrazioni sonore.
Musica emergente (episodio 1): Kalpa, la voce introspettiva di una generazione (VIDEO)
Nel primo episodio della serie “Musica emergente”, si presenta Kalpa, progetto musicale di Angelo Mallardo, nato a Trieste nel 2001. Attraverso la sua voce, emerge un punto di vista autentico di una generazione. Il video approfondisce il percorso artistico e le influenze di questo giovane talento, offrendo uno sguardo sobrio e diretto sulla sua musica e sulla sua personalità.
