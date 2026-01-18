Musica emergente episodio 2 Angela Cotterle | Racconto storie comuni in cui rispecchiarsi VIDEO

Nel secondo episodio della serie “Musica emergente”, incontriamo Angela Cotterle, giovane cantautrice pop di Trieste nata nel 2000. Attraverso le sue canzoni, Angela racconta storie di vita quotidiana, offrendo uno sguardo sincero e autentico sulle esperienze comuni. Questo episodio permette di conoscere meglio la sua musica e il suo punto di vista, evidenziando la naturalezza e la semplicità delle sue narrazioni sonore.

