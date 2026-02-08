Muharemovic Juve Carnevali torna a parlare della questione | Mercato di gennaio? Non abbiamo parlato con i bianconeri Vi spiego

Da juventusnews24.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carnevali torna a parlare della situazione di Muharemovic e conferma che il Sassuolo non ha ancora avviato trattative con la Juventus per il mercato di gennaio. Prima del match con l’Inter, l’amministratore delegato dei neroverdi chiarisce che non ci sono incontri in programma e spiega la posizione del club. La clausola pro-bianconera rimane confermata, ma al momento nessuna mossa concreta è stata fatta.

Muharemovic Juve, l’AD del Sassuolo fa il punto sul futuro del difensore bosniaco prima del match con l’Inter: confermata la clausola pro-bianconera. Il calciomercato invernale si è appena concluso, ma le grandi manovre per l’estate sono già iniziate, specialmente attorno ai talenti più brillanti della Serie A. Uno dei nomi più caldi è quello di Tarik Muharemovic, il difensore bosniaco del Sassuolo che sta stupendo tutti per solidità e leadership. Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’Inter di oggi, domenica 8 febbraio 2026, l’Amministratore Delegato neroverde Giovanni Carnevali ha voluto fare chiarezza sulla situazione del centrale, svelando anche i retroscena dei rapporti con la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

muharemovic juve carnevali torna a parlare della questione mercato di gennaio non abbiamo parlato con i bianconeri vi spiego

© Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, Carnevali torna a parlare della questione: «Mercato di gennaio? Non abbiamo parlato con i bianconeri. Vi spiego»

Approfondimenti su Muharemovic Juve

Carnevali a DAZN: «Inutile nasconderlo, per Muharemovic abbiamo avuto contatti con più club. Vi dico come vogliamo muoverci a gennaio»

Il direttore sportivo Giovanni Carnevali ha confermato a DAZN che il club ha avuto contatti con diverse squadre per Muharemovic.

Carnevali svela: «Frattesi richiesto dalla Juve, può giocare in qualsiasi squadra! Muharemovic? Abbiamo avuto contatti con l’Inter, ma per noi non ha prezzo perché…»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha commentato le trattative di mercato coinvolgendo i propri giocatori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Muharemovic Juve

Argomenti discussi: Carnevali e i frutti Juve: Pedro Felipe come Muharemovic, vi spiego. Berardi? Non sapete...; Pedro Felipe al Sassuolo anticipo per il ritorno di Muharemovic alla Juventus? Carnevali fa chiarezza; Carnevali: Muharemovic da big anche per la testa. Rifiutato offerte, sarà dura trattenerlo; Carnevali ribadisce: Muharemovic? L'Inter ha chiesto informazioni. E poi provoca per la sfida di Serie A: Proveremo a fare lo scherzetto.

muharemovic juve carnevali tornaCarnevali: Sul VAR ha ragione De Rossi. Muharemovic? Ecco come stanno la cose con la JuventusLe parole dell'amministratore delegato del Sassuolo prima della sfida con l'Inter. calciomercato.com

Sassuolo, Carnevali: Muharemovic ha avuto richieste. Tifosi? Danno al nostro sistemaPrima della sfida contro l'Inter, ai microfoni di DAZN, ha parlato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali partendo da Muharemovic al centro di tante voci di mercato: Il mercato è ... tuttomercatoweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.