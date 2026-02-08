Carnevali torna a parlare della situazione di Muharemovic e conferma che il Sassuolo non ha ancora avviato trattative con la Juventus per il mercato di gennaio. Prima del match con l’Inter, l’amministratore delegato dei neroverdi chiarisce che non ci sono incontri in programma e spiega la posizione del club. La clausola pro-bianconera rimane confermata, ma al momento nessuna mossa concreta è stata fatta.

Muharemovic Juve, l’AD del Sassuolo fa il punto sul futuro del difensore bosniaco prima del match con l’Inter: confermata la clausola pro-bianconera. Il calciomercato invernale si è appena concluso, ma le grandi manovre per l’estate sono già iniziate, specialmente attorno ai talenti più brillanti della Serie A. Uno dei nomi più caldi è quello di Tarik Muharemovic, il difensore bosniaco del Sassuolo che sta stupendo tutti per solidità e leadership. Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’Inter di oggi, domenica 8 febbraio 2026, l’Amministratore Delegato neroverde Giovanni Carnevali ha voluto fare chiarezza sulla situazione del centrale, svelando anche i retroscena dei rapporti con la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, Carnevali torna a parlare della questione: «Mercato di gennaio? Non abbiamo parlato con i bianconeri. Vi spiego»

Il direttore sportivo Giovanni Carnevali ha confermato a DAZN che il club ha avuto contatti con diverse squadre per Muharemovic.

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha commentato le trattative di mercato coinvolgendo i propri giocatori.

