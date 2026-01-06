Carnevali a DAZN | Inutile nasconderlo per Muharemovic abbiamo avuto contatti con più club Vi dico come vogliamo muoverci a gennaio

Il direttore sportivo Giovanni Carnevali ha confermato a DAZN che il club ha avuto contatti con diverse squadre per Muharemovic. A gennaio, l’intenzione è di valutare le migliori opzioni per il giocatore, mantenendo una strategia trasparente e mirata. Questa comunicazione chiarisce le intenzioni del Sassuolo e il percorso previsto per il mercato di metà stagione.

Carnevali a DAZN: «Inutile nasconderlo, per Muharemovic abbiamo avuto contatti con più club». Le dichiarazioni del dirigente del Sassuolo. Carnevali è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Sassuolo e Juventus. Le sue dichiarazioni. MUHAREMOVIC – « Il valore dipende sempre da chi te lo richiede, però è inutile nasconderlo un po’ di richieste le abbiamo già avute. Una cosa è certa noi a gennaio non lo vorremmo cedere perché vorremmo tenere la squadra così. Per cui, se c’è la possibilità ci vogliamo rinforzare e non sicuramente fare delle cessioni dei giocatori più importanti. Abbiamo avuto dei contatti con più club per cui penso che avrà un bel valore, un valore alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

