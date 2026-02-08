Msc Diana la portacontainer da record arriva in porto

La portacontainer Msc Diana ha fatto il suo ingresso nel porto di Trieste, sorprendendo tutti per le sue dimensioni imponenti. Con 400 metri di lunghezza e 59 di larghezza, è la nave più grande mai arrivata in città. La stazza di 19.500 TEU supera ogni precedente record e attira l’attenzione di addetti ai lavori e curiosi. La nave si è fermata nel porto, pronta a scaricare e caricare merci, dimostrando ancora una volta la crescita del traffico marittimo nella zona.

La scala è enorme: 400 metri di lunghezza, 59 di larghezza e 19.500 teu, una misura del carico che non si era mai vista a Trieste. L'Msc Diana, partita da Singapore, ha imbarcato il pilota nel pomeriggio di oggi, 8 febbraio, per attraccare in porto dopo un viaggio di 30 giorni.

