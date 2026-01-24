Giro del mondo da record La World Cruise più lunga salpata dal porto di Genova

La World Cruise più lunga mai partita dal porto di Genova attraversa diverse regioni del mondo, offrendo un viaggio attraverso destinazioni come il Giappone, la Nuova Zelanda, l’Australia e il Canale di Panama. Un percorso che unisce cultura, paesaggi e tradizioni, permettendo ai viaggiatori di scoprire molteplici realtà in una sola traversata. Un’occasione unica per esplorare il pianeta con un viaggio di lunga durata, partendo dal cuore del Mediterraneo.

Una serie di destinazioni incredibili, dal Giappone alla Nuova Zelanda, dall'Australia all'impegnativo passaggio del Canale di Panama. Circa 40mila miglia – ovvero due volte il periplo della Terra – per la MSC Magnifica, salpata il 5 gennaio dal porto di Genova in occasione della settima MSC World Cruise e che quest'anno durerà 10 giorni in più rispetto alle precedenti. Per quella che il comandante Pietro Sarcinella chiama la sua "piccolina", lo straordinario viaggio (da record) è iniziato e durerà qualcosa come 132 giorni toccando ben 46 destinazioni in 33 Paesi del globo.

Partita da Genova la crociera da record: quanto costa il doppio giro del mondo di 4 mesiPartita da Genova, la crociera di quattro mesi rappresenta un doppio giro del mondo.

