Una serata al quartiere Fontanelle all' insegna del divertimento tra giochi di ruolo e da tavolo

Proseguono con tanto interesse le iniziative del progetto "Giovani dappertutto", dedicato a ragazze e ragazze tra i 15 e i trentacinque anni, promosso dall'assessorato ai Servizi alla persona – Politiche giovanili in collaborazione con gli enti del terzo settore.Nelle settimane scorse il.

una serata al quartiere fontanelle all insegna del divertimento tra giochi di ruolo e da tavolo

© Riminitoday.it - Una serata al quartiere Fontanelle all'insegna del divertimento tra giochi di ruolo e da tavolo

