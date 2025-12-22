Esa-Com 25 anni di eccellenza | numeri da record e sguardo al futuro

Un quarto di secolo dedicato alla progettazione, alla qualità del servizio e al rispetto per l’ambiente. Esa-Com, la società pubblica che gestisce i servizi ambientali per numerosi Comuni veronesi, ha celebrato a Isola della Scala i suoi primi 25 anni di attività con una giornata che ha unito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Giugliano, l’azienda della famiglia Tesoro “Doma System” compie 25 anni di attività tra innovazione e sguardo al futuro

Leggi anche: L'aeroporto di Fiumicino compie 65 anni, Troncone: "Sguardo al futuro con un piano sostenibile da 9 miliardi"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ESA-Com celebra 25 anni con 26 Comuni soci e 25 milioni di fatturato; ESA-Com celebra 25 anni di attività; ESA-Com festeggia 25 anni: 26 Comuni soci, 25 milioni di fatturato e lo sguardo alle Società benefit; Municipalizzate, festeggiati a Isola della Scala i 25 anni di ESA-Com Spa.

ESA-Com celebra 25 anni di attività - Ieri sera a Isola della Scala la festa con autorità, sindaci e molti invitati ... giornaleadige.it