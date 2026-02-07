Sassuolo-Inter fischia Chiffi | tra il tabù Supercoppa e il ricordo Bisseck

Domani alle 18:00, l’Inter affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium con l’arbitro Daniele Chiffi. È una partita importante, anche perché l’Inter cerca di rompere il tabù Supercoppa e di dimenticare il ricordo di Bisseck, che ha segnato il suo nome nelle ultime sfide. Chiffi fischierà l’inizio di questa sfida che si preannuncia intensa e carica di tensione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.