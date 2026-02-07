Sassuolo-Inter fischia Chiffi | tra il tabù Supercoppa e il ricordo Bisseck
Domani alle 18:00, l’Inter affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium con l’arbitro Daniele Chiffi. È una partita importante, anche perché l’Inter cerca di rompere il tabù Supercoppa e di dimenticare il ricordo di Bisseck, che ha segnato il suo nome nelle ultime sfide. Chiffi fischierà l’inizio di questa sfida che si preannuncia intensa e carica di tensione.
Sarà Daniele Chiffi a dirigere la trasferta dell’Inter al Mapei Stadium contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 18:00. Una designazione che riaccende immediatamente il dibattito tra i sostenitori nerazzurri, legata a precedenti recenti e passati che hanno segnato profondamente il percorso della squadra di Cristian Chivu. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Ceccon, mentre in sala VAR agiranno Camplone e Aureliano. Per i nerazzurri si tratta del ventesimo incrocio con il direttore di gara di Padova, ma l’unico precedente stagionale evoca ricordi amari: Chiffi era infatti l’arbitro della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, dove l’Inter è stata eliminata ai calci di rigore dal Bologna. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-INTER 4-3 dcr: Bisseck, ancora tu. Lucumi insuperabile, Chiffi un disastro senza Var
