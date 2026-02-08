Motociclista esce fuori strada è in condizioni disperate

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio sulla statale 17, nei pressi di Pettoranello del Molise. Un motociclista è uscito di strada e ora si trova in condizioni disperate. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause.

Un drammatico incidente lungo la statale 17 ha gettato nello sconforto la comunità di Pettoranello del Molise questo pomeriggio, 8 febbraio 2026. Un motociclista, la cui identità non è stata ancora resa nota, è uscito di strada in un tratto rettilineo, riportando ferite gravissime che ne hanno determinato il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso. La sua condizione è descritta come disperata, e l’apprensione tra i residenti è palpabile mentre si attendono aggiornamenti dalle autorità sanitarie. L’allarme è scattato intorno al tardo pomeriggio, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto numerose segnalazioni riguardanti l’incidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Motociclista Statale17

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

attenti per strada! #moto #auto #incidente #anziani #incrocio #stop

Ultime notizie su Motociclista Statale17

Argomenti discussi: Alvito, Esce fuori strada con la moto e finisce in un dirupo: è grave; Fuori strada con la moto sul Monte Palon: ferito 44enne trevigiano; Alvito, esce di strada con la moto e finisce nel dirupo: messo in salvo con l'elicottero; Incidente tra un'auto e una moto all’incrocio tra via Castellana e via Sile: morto il centauro 26enne.

Perde il controllo della moto da enduro ed esce fuori strada: elitrasportato in ospedaleMoto da enduro fuori strada sul Monte Palon: 44enne ferito recuperato dall’elicottero Falco 2 e trasportato all’ospedale di Belluno. nordest24.it

Esce fuori strada con la moto e finisce in un dirupo: è graveSi è verificato nel pomeriggio di oggi: Cnsas, carabinieri, vigili del fuoco, polizia stradale e 118 al lavoro ... ciociariaoggi.it

A caccia di sole chi esce in #moto oggi x.com

Buonasera qualcuno mi sa dire come si toglie questa modalità Ho controllato batteria ed è ok. Funziona tutto ovviamente quando va in moto. Ho fatto anche diagnosi non esce nulla. Qualcuno che mi aiuta … sto impazzendo perché non si accendono luci di facebook