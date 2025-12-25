Esce fuori strada con l' auto un ferito

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è verificato un brutto incidente a Pietramelara in via Pantani la strada che collega Pietramelara a Vairano Patenora. Un giovane a bordo di una utilitaria è uscita fuori strada in una curva in località Sferracavallo. I residenti sentito il forte boato hanno allertato i soccorsi.I sanitari del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

