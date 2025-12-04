Donna trovata in una pozza di sangue fuori dalla sua casa è in condizioni disperate
Vicenza, 4 dicembre 2025 – Dramma in provincia di Vicenza. Nel Comune di Torri di Quartesolo, una donna è stata trovata in una pozza di sangue questa mattina, intorno alle 5, all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del Suem 118 dopo aver ricevuto l'allarme. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono stati gli stessi sanitari ad avvisare la polizia che sta svolgendo alcune indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ancona, donna trovata morta in casa: si cerca il marito I carabinieri nell'abitazione a Monte Roberto - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio nelle Marche, donna di 50 anni trovata morta in casa. Si cerca l’ex marito Vai su X
Donna trovata in una pozza di sangue fuori casa, è in condizioni disperate: dramma fuori Vicenza - Una donna in una pozza di sangue è stata trovata questa mattina, intorno alle 5, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. Da ilmessaggero.it
Donna trovata in una pozza di sangue fuori dalla sua casa, è in condizioni disperate - E’ successo all’esterno di una palazzina di Torri di Quartesolo, ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Bortolo di Vicenza ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti alla sua casa. È grave in ospedale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue davanti alla sua casa. Scrive tg24.sky.it
Donna trovata agonizzante in una pozza di sangue: giallo a Torri di Quartesolo - Una donna di 49 anni è stata trovata agonizzante all'alba di giovedì 4 dicembre nel cortile del ... Lo riporta msn.com
Una donna trovata in una pozza di sangue nel vicentino, ricoverata in gravi condizioni - Una donna di 49 anni è stata trovata riversa a terra, in una pozza di sangue, nel cortile del condominio in cui abita a Torri di Quartesolo. Si legge su msn.com
Donna trovata in una pozza di sangue nel cortile condominiale nel Vicentino: è gravissima - Una donna di 49 anni è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue all'interno di un cortile condominiale dove risiede a Torri di Quartesolo ... Lo riporta fanpage.it