Donna trovata in una pozza di sangue fuori dalla sua casa è in condizioni disperate

Vicenza, 4 dicembre 2025 – Dramma in provincia di Vicenza. Nel Comune di Torri di Quartesolo, una donna è stata trovata in una pozza di sangue questa mattina, intorno alle 5, all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del Suem 118 dopo aver ricevuto l'allarme. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono stati gli stessi sanitari ad avvisare la polizia che sta svolgendo alcune indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento nessuna pista è esclusa. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

