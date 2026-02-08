Moto contro un muro deceduto un ragazzo di 17 anni | la tragedia in provincia di Caserta

Questa notte, in provincia di Caserta, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente in moto. La sua moto si è schiantata contro un muro lungo via Scafa, lasciando tutti sotto shock. I soccorritori sono arrivati subito, ma per il giovane non c’era già più niente da fare. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo.

La notte si è trasformata in tragedia lungo via Scafa, nel territorio comunale di Alife, dove un violento incidente in moto ha avuto conseguenze devastanti. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita, mentre l’amico che era con lui lotta tra la vita e la morte. La moto sulla quale viaggiavano si sarebbe schiantata contro il muro di un locale, in circostanze ancora tutte da chiarire. Erano da poco passate le 3:30 quando il silenzio è stato squarciato dall’impatto, avvenuto su un tratto rettilineo della strada. Lo schianto è stato talmente violento da non lasciare scampo al giovane, le cui condizioni sono apparse immediatamente disperate agli occhi dei primi soccorritori accorsi sul posto.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Un incidente si è verificato oggi sulla Sp120 a Zanica, in provincia di Bergamo, coinvolgendo un'auto e una moto.

La perdita di Domenico Marcaccio, giovane di 18 anni di Capriati al Volturno, ha colpito profondamente la comunità di Caserta.

