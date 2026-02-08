Mostra mercato di San Valentino a Umbertide una giornata

A Umbertide è iniziata la quinta edizione della mostra mercato di San Valentino. La giornata, che si svolge lungo viale Unità d’Italia, ha attirato numerosi visitatori. Le bancarelle offrono idee regalo e prodotti artigianali per la festa degli innamorati. La manifestazione si conferma un appuntamento fisso nel calendario locale, con tanta gente che passeggia tra le bancarelle e acquista regali. L’atmosfera è allegra e vivace, con cittadini e turisti pronti a celebrare la giornata di festa.

Umbertide ha dato il via alla quinta edizione della Mostra Mercato di San Valentino, appuntamento ormai consolidato che anima viale Unità d’Italia per l’intera giornata di oggi, domenica 8 febbraio. L’evento, organizzato dall’associazione L’Arte e la Terra, ha portato in città una selezione di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su San Valentino Umbertide Collescipoli, inaugurazione del ‘Natale di San Nicola’: “Spettacoli, mostra mercato, teatro e laboratori” FOTO A San Clemente inaugurati il Festival e la mostra-mercato dell'olio extravergine della Valconca Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Valentino Umbertide Argomenti discussi: Fiera di San Valentino a Terni Mostra Mercato e Visite in Basilica a Terni e dintorni; Antica Fiera di San Valentino a Pozzoleone dal 5 al 15 febbraio, domenica mostre, mercato e stand gastronomico; Fiera di San Valentino a Castelbaldo 2026 dal 7 al 15 febbraio 2026; BUSSOLENGO. TORNA LA MAGIA DELLA FIERA DI SAN VALENTINO TRA MUSICA, CULTURA E TRIPPA. Mostra mercato del tartufo. Fine settimana di eventiLa 39esima edizione della Mostra mercato del Tartufo bianco delle Crete Senesi di San Giovanni d’Asso ha preso il via con la presentazione del progetto Redi realizzato in collaborazione con la Regione ... lanazione.it Per San Valentino porta in tavola un primo che parla d’amore Ravioli rosa ripieni di magro, a forma di cuore, fatti in casa e irresistibili. Scopri come prepararli: https://blog.giallozafferano.it/cucinadisabrina/ricetta-ravioli-rosa-ripieni-di-magro/ facebook

