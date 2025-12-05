Collescipoli inaugurazione del ‘Natale di San Nicola’ | Spettacoli mostra mercato teatro e laboratori FOTO

Ternitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un debutto assoluto per il ‘Natale di San Nicola’ iniziativa a cura del Borgo Arti Collescipoli e della locale parrocchia. Il chiostro di Santa Cecilia ospiterà gli eventi che scatteranno dalla serata di oggi, venerdì 5 dicembre per poi proseguire fino alla giornata dell’Epifania. ll mese. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Collescipoli Inaugurazione 8216natale San