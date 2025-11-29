A San Clemente inaugurati il Festival e la mostra-mercato dell' olio extravergine della Valconca
“Benvenuto Nuovo Evo”: sabato a San Clemente - negli spazi del Teatro Villa e della Sala Polivalente di Sant’Andrea in Casale - si è svolta l’inaugurazione del Festival dedicato all’Evo della Valconca con la tavola rotonda “Il Nuovo Evo”. All’evento introduttivo hanno partecipato Giovanni Bucci. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
