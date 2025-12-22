Attentato a Mosca ucciso un generale dello Stato Maggiore | la Russia accusa Kiev
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le autorità russe hanno confermato che un alto ufficiale militare è stato ucciso in un attentato con ordigno esplosivo nella mattinata del 22 dicembre a Mosca, scatenando forti tensioni nel contesto della guerra in Ucraina. L’attentato e la morte dell’alto ufficiale. Secondo quanto riportato dalle fonti russe, un ordigno è stato piazzato sotto il telaio dell’automobile del generale e fatto esplodere mentre il veicolo si trovava nella capitale. L’esplosione ha provocato la morte del generale Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe, che non è sopravvissuto alle ferite riportate nell’attentato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Generale dello Stato Maggiore ucciso a Mosca: Mosca punta il dito su Kiev
Leggi anche: Russia, esplode auto a Mosca: ucciso ufficiale Stato Maggiore. Accuse a Kiev
Mosca, esplode autobomba: ucciso un generale delle forze armate. Sospetti russi su Kiev; Mosca, morto in attentato il generale russo Sarvarov. Accuse a Kiev; Mosca: Assassinato generale dello stato maggiore, sospettiamo di Kiev; Uno scenario di guerra a Mosca: l'attentato con la bomba che ha ucciso il generale Sarvarov.
Autobomba a Mosca, ucciso un generale dello Stato Maggiore mentre la guerra entra nel giorno 1.397 - Il Cremlino punta il dito contro l’Ucraina, mentre sul fronte continuano gli attacchi ... panorama.it
Autobomba a Mosca: ucciso un generale russo, sospetti su Kiev - Un generale dello Stato maggiore russo è stato assassinato a Mosca in un attentato dinamitardo. panorama.it
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca - Fanil Sarvarov, generale russo e responsabile dell’addestramento dell’esercito, è morto a Mosca in un attentato con autobomba ... fanpage.it
Un generale russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Mosca, secondo quanto riferito dalla commissione investigativa russa. Il tenente generale Fanil Sarvarov, capo della direzione addestramento operativo dell'esercito dello Stato Maggiore russo, è r x.com
Una bomba piazzata sotto un’auto ha ucciso, nella mattinata di lunedì a Mosca, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo. Un omicidio improvviso, avvenuta intorno alle 7 in via Yasenevaya, che scuote la c - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.